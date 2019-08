Romania: oggi manifestazione di protesta davanti al governo

- E' in programma oggi una manifestazione davanti alla sede del governo di Bucarest, alla quale prenderanno parte anche cittadini romeni residenti all'estero, per protestare contro le azioni dell'attuale governo formato dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Alleanza liberale democratica (Alde). Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Agerpress", i manifestanti hanno deciso di marciare dalla piazza della Rivoluzione, dove ha sede il ministero dell'Interno, fino alla sede della Direzione investigativa dei reati della criminalità organizzata e terrorismo (Diicot) e poi verso il palazzo del governo. Gli organizzatori hanno affermato che la marcia è una risposta agli eventi del 10 agosto 2018 e ai recenti sviluppi in campo politico e sociale. Il ministro dell'Interno interim, Mihai Fifor ha chiesto una protesta pacifica e legittima. La manifestazione antigovernativa dei romeni all'estero del 10 agosto 2018 è stata segnata da violenze e da una risposta sproporzionata da parte dei gendarmi. Attualmente, sono in corso diverse indagini penali riguardanti le violenze sui cittadini. (Rob)