Venezuela: Maduro convoca giornata di mobilitazione contro Donald Trump

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha convocato per oggi, 10 agosto, una giornata di mobilitazione e denuncia della più recente tornata di sanzioni imposta dal governo Usa di Donald Trump. Per l'occasione, ha detto Maduro nel corso di un incontro di governo rilanciato dai media locali, verranno apposte le firme a un documento contro "le misure coercitive unilaterali" di Washington, da inviare al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per chiedere "rispetto alla sovranità e autodeterminazione del paese". "I problemi dei venezuelani dobbiamo risolverli tra venezuelani, tra venezuelane, tra di noi. Sono affari interni del Venezuela. Nessuno deve intromettersi e tanto meno Donald Trump", ha detto il capo dello stato citato da "Union Radio". La protesta, che nelle intenzioni dell'esecutivo si effettuerà in diverse capitali estere, si rivolge contro il decreto con cui la Casa Bianca ha deciso di congelare tutti i beni del governo venezuelano negli Usa. (Brb)