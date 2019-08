Business news: premier croato Plenkovic, i piani del cantiere navale 3 maggio sono "incoraggianti"

- I piani per continuare la produzione all'interno del cantiere navale 3 maggio di Fiume (Rijeka) sono "incoraggianti". Lo ha dichiarato in settimana il premier della Croazia Andrej Plenkovic durante un incontro con il direttore della struttura Edi Kucan. Secondo l'emittente "N1", Plenkovic ha affermato di essere stato "messo a conoscenza in modo dettagliato dei piani per terminare la costruzione di due navi attualmente presenti nel cantiere 3 maggio e di un'altra nave su cui lavora il cantiere Uljanik di Pola, che appartiene allo stesso gruppo". Plenkovic ha detto che "il direttivo è molto motivato per quanto riguarda il proseguimento della produzione e il completamento degli ordini in corso, ma anche per proseguire con una nuova fase, dopo che sarà realizzato il piano per sbloccare i conti dell'azienda, preparare la produzione e trovare un partner strategico che sarà in grado di mantenere l'industria navale di Fiume stabile su principi di mercato". (Zac)