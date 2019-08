Business news: premier bulgaro Borisov, al lavoro per avere impianto Volkswagen nel paese

- La Bulgaria continua a lavorare per ottenere l'apertura nel paese di un nuovo impianto della casa automobilistica Volkswagen: lo ha detto il premier bulgaro Bojko Borissov al quotidiano tedesco "Handelsblatt", come riportato dai media di Sofia. "La Bulgaria è migliore, in termini di rischio per gli investimenti, rispetto ad ogni altro paese nella regione", ha dichiarato Borisov secondo cui un investimento in Bulgaria della nota casa automobilistica tedesca sarebbe positivo "per l'intera Europa orientale". Secondo il capo del governo di Sofia, altri vantaggi competitivi del paese sono la tassazione, le infrastrutture sviluppate e il basso costo del lavoro. La decisione finale della Volkswagen è attesa per il mese di settembre. (Bus)