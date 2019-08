Business news: Romania, ministero Finanze sottopone a dibattito pubblico bozza finanziaria 2019

- E' stata sottoposta al dibattito pubblico in Romania, su iniziativa del ministero delle Finanze, la prima bozza della manovra finanziaria di quest'anno. L'opposizione romena lamenta i tagli operati nei settori chiave e la diminuzione dei fondi per gli investimenti. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres", con la manovra, il ministero delle Finanze riceverà fondi in più, di cui gran parte costituiscono il contributo della Romania al bilancio dell'Unione europea. Beneficeranno di aumenti il ministero dell'Ambiente, del Lavoro, l'Intelligence e il ministero dello Sviluppo regionale. D'altra parte, saranno operati tagli al ministero dell'Istruzione. Somme consistenti vengono tagliate al capitolo spese di personale, però il ministero delle Finanze assicura che ci sono soldi per il pagamento degli stipendi fino alla fine dell'anno. Lo stesso ministero segnala che il Pil è aumentato a circa 219 miliardi di euro rispetto a 217 miliardi di euro, ovvero quanto stimato al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione per il 2019. (Rob)