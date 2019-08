Business news: Romania, immatricolazioni auto in calo dello 0,9 per cento nel secondo trimestre 2019

- Le immatricolazioni di auto sono calate dello 0,9 per cento nel secondo trimestre dell'anno rispetto al medesimo periodo del 2017, arrivando a 147.972 unità; mentre il numero di immatricolazioni dei veicoli per il trasporto di merci è diminuito dello 0,1 per cento, arrivando a 30.018 unità. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest con un comunicato. Durante il periodo, le nuove immatricolazioni di veicoli stradali per il trasporto di passeggeri sono aumentate nelle categorie: autobus e minibus, del 73,3 per cento arrivando a 1.026 unità; ciclomotori e motocicli, del il 20,6 per cento fino a 3.758 unità. (Rob)