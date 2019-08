Business news: Albania, inflazione al 1,4 per cento nel secondo trimestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Albania nel secondo trimestre si è attestato alla quota media dell'1,4 per cento, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2019. Lo ha reso noto la Banca centrale del paese. Secondo il suo governatore Gent Sejko, "dal punto di vista della composizione del paniere, il calo rifletterebbe la bassa inflazione degli alimentari, un fenomeno presente anche nei paesi nostri principali partner commerciali. Dal punto di vista dei fattori macroeconomici invece, rifletterebbe il calo dell'inflazione dei prodotti di importazione", ha detto Sejko, precisando che "a lungo termine i valori bassi, inferiori all'obiettivo del 3 per cento della Banca centrale riflettono la quota tuttora bassa delle pressioni inflazionistiche interne, dettate dal mancato sfruttamento di tutte le capacità produttive, e della bassa pressione dall'inflazione importata, dettata ancora dal rafforzamento della moneta locale nei confronti dell'Euro e delle altre valute straniere". (Alt)