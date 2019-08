Business news: Iea, Russia ha rispettato accordo Opec+ al 116 per cento a luglio

- La Russia ha aderito al 116 per cento a luglio all'accordo sui tagli alla produzione di petrolio, firmato dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai produttori non facenti parte del Cartello. È quanto emerge dalla relazione mensile dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), secondo cui il dato è in crescita rispetto al tasso del 114 per cento registrato a giugno. “La produzione russa di petrolio greggio è rimasta sostanzialmente stabile a luglio, a circa 11,15 milioni di barili al giorno, nonostante un calo della produzione a 10,9 milioni giornalieri nella prima metà del mese, quando i problemi di contaminazione legati all’oleodotto Druzhba hanno costretto alcune aziende a fermare la produzione", si legge nel rapporto dell’Iea. (Rum)