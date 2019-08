Credito: “Wsj”, buoni i risultati delle banche italiane sui crediti deteriorati

- E' considerato positivo il lavoro svolto dalle banche italiane alle prese con i crediti deteriorati che li hanno perseguitati per anni, minacciando la stabilità dell'intera zona euro: lo scrive il quotidiano finanziario statunitense “Wall Street Journal”. Se alla fine del 2016, i crediti deteriorati sui bilanci delle banche italiane ammontavano a circa 350 miliardi di euro, oggi la cifra è scesa a 190 miliardi di euro, ovvero circa il 9 per cento. Le banche italiane, scrive il “Wsj”, hanno lottato per anni con montagne di crediti in sofferenza dopo che la crisi del debito sovrano del 2011 e del 2012 ha fatto fallire una moltitudine di piccole imprese, lasciando i finanziatori del paese, la cui redditività era stata a lungo tra le più deboli in Europa, con poche riserve di capitale per coprire le perdite sui prestiti. (segue) (Was)