Credito: “Wsj”, buoni i risultati delle banche italiane sui crediti deteriorati (2)

- Anche se le banche italiane rimangono vulnerabili a causa dell'instabilità politica, sono riuscite a vendere miliardi di euro di crediti deteriorati a grandi investitori, tra cui Pacific Investment Management, Cerberus Capital Management e Fortress Investment Group, anche grazie all'intervento dello Stato. La scorsa settimana, Intesa Sanpaolo ha dichiarato di aver concordato la vendita di 3 miliardi di euro di crediti semi-deteriorati a Prelios SpA, che gestirà ulteriori 7 miliardi di euro di crediti deteriorati. Nella stessa settimana, Banca Monte dei Paschi di Siena ha venduto crediti in sofferenza per 1,16 miliardi di euro a due diversi acquirenti, Illimity Bank e Cerberus. UBI Banca SpA, il quinto istituto di credito del Paese, ha venduto a luglio un portafoglio di sofferenze per un valore di 900 milioni di euro. (Was)