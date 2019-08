Brasile: Abraciclo, produzione motociclette in calo del 4,8 per cento a luglio

- L'Associazione brasiliana dei produttori di motociclette (Abraciclo) ha reso noto che la produzione di motoveicoli a luglio 2019 è stata di 91.713 unità. Il volume rappresenta un calo del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, quando 96.338 unità hanno lasciato le linee di assemblaggio brasiliane. In totale da gennaio a luglio sono state prodotte 628.818 unità, un volume superiore del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo Abraciclo, il settore si sta ancora riprendendo ed è al momento favorito dagli effetti del rinnovo della flotta. "Circa il 70 per cento delle vendite di motociclette è finanziato tramite il Cdc (credito diretto al consumo) sviluppato dalla stessa Abraciclo per favorire le vendite", ha dichiarato il presidente di Abraciclo, Marcos Fermanian, in una nota alla stampa. Nel mese di luglio sono state immatricolate 90.048 motociclette con un incremento del 18,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 e del 12,5 rispetto a giugno di quest'anno. Nei primi sette mesi del 2019 sono state immatricolate 620.082 motociclette, il 16,3 per cento in più rispetto alle 532.955 unità dello stesso periodo dell'anno scorso. (Brb)