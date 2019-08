Corea del Nord: media sudcoreani, lanciati da Pyongyang due missili non identificati

- La Corea del Nord ha lanciato due missili non identificati nel Mar del Giappone: lo riferiscono oggi, 10 agosto, i media sudcoreani citando lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud. Il lancio sarebbe stato effettuato dalla città di Hamhung, situata nel nord-orientale del paese. I missili sono stati sparati “all’alba dalla zona di Hamhung nel Mare orientale”, si legge in una nota. “I nostri militari stanno monitorando la situazione per verificare ulteriori lanci”, prosegue la nota. Il Pentagono e la Casa Bianca non hanno ancora commentato. Il nuovo lancio arriva poche ore dopo l’incontro del segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, con il presidente sudcoreano Moon Jae-in a Seul. Ieri inoltre il presidente Usa, Donald Trump, aveva detto ai giornalisti di aver ricevuto una “bellissima lettera” dal leader nordcoreano Kim Jong-un, aprendo alla possibilità di poterlo incontrare nuovamente in futuro. La Corea del Nord ha lanciato una serie di missili da quando Kim e Trump hanno concordato, in una riunione del 30 giugno, di rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione precedentemente bloccati. Il leader nordcoreano ha dichiarato che i lanci sono una risposta alle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud che si tengono questo mese.(Was)