Business news: Croazia, governo venderà quote in 300 compagnie in vista di adesione al Meccanismo europeo di cambio

Zagabria, 10 ago 02:00 - (Agenzia Nova) - Il governo croato venderà le proprie partecipazioni in 300 compagnie in vista dell'adesione di Zagabria al Meccanismo europeo di cambio (Erm 2). Lo riferisce il quotidiano "Jutarnji list" citando il Piano d'azione per l'adesione alla zona euro approvato recentemente dall'esecutivo guidato da Andrej Plenkovic. Le gare pubbliche saranno indette entro il mese di aprile dell'anno prossimo. (Zac) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il governo croato venderà le proprie partecipazioni in 300 compagnie in vista dell'adesione di Zagabria al Meccanismo europeo di cambio (Erm 2). Lo riferisce il quotidiano "Jutarnji list" citando il Piano d'azione per l'adesione alla zona euro approvato recentemente dall'esecutivo guidato da Andrej Plenkovic. Le gare pubbliche saranno indette entro il mese di aprile dell'anno prossimo. (Zac)