Business news: Albania, lotta a economia sommersa, avviato procedimento penale nei confronti di 72 persone

- La polizia albanese ha fatto sapere di aver avviato il procedimento penale nei confronti di 72 persone tra funzionari pubblici e imprenditori, nell'ambito dell'operazione indetta dalle autorità contro l'economia sommersa. Le accuse sarebbero quelle di "evasione fiscale", "mancato pagamento delle imposte", "occupazione in nero", "contrabbando" "contraffazione" e "costruzioni abusive". Il direttore dell'Agenzia per la legalizzazione delle abitazioni abusive di Elbasan, è finito sotto inchiesta per "abuso d'ufficio" per aver permesso la costruzione di un edificio abusivo. "Altri funzionari delle istituzioni locali e del fisco saranno indagati per capire il loro coinvolgimento o meno, nelle attività illecite", ha spiegato la polizia, che nel frattempo sta controllando tutta la costa, dove si sono verificati numerosi casi di spiagge occupate da bar e ristoranti, senza che siano muniti dell'apposito permesso. (Alt)