Business news: Azerbaigian, in aumento export gas in Turchia

- L’Azerbaigian ha esportato 769,90 milioni di metri cubi di gas in Turchia nel maggio 2019, il 28,04 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (601,30 milioni di metri cubi). Lo riferisce un rapporto pubblicato sul sito web dell'Autorità di regolamentazione del mercato energetico turco. La quota del paese nelle importazioni di gas in Turchia a maggio 2019 si è attestata al 28,72 per cento rispetto al 19,98 per cento di maggio 2018. Il rapporto mostra che a maggio 2019 la Turchia ha importato 2,81 miliardi di metri cubi di gas, di cui 2,207 miliardi di metri cubi rappresentavano gasdotto e 473,19 milioni di metri cubi rappresentavano gas naturale liquefatto (Gnl). Per fare un confronto, a maggio 2018 la Turchia ha importato 3.008 miliardi di metri cubi di gas, di cui 2.544 miliardi di metri cubi sono caduti in gasdotti e 554.63 milioni di metri cubi hanno rappresentato Gnl. La Turchia importa gas dall'Azerbaigian attraverso il gasdotto del Caucaso meridionale (Baku-Tbilisi-Erzurum). La Turchia ha un contratto per l'acquisto annuale di 6,6 miliardi di metri cubi di gas dal giacimento azerbaigiano Shah Deniz. (Res)