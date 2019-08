Business news: Grecia, tasso disoccupazione in calo al 17,2 per cento

- Il tasso di disoccupazione della Grecia è calato al 17,2 per cento nel mese di maggio, facendo segnare un meno 0,2 per cento rispetto ad aprile. Lo ha fatto sapere l'Ufficio di statistica ellenico (Elstat). Il tasso di disoccupazione registrato segna il livello minore dal 2011. Secondo i dati stagionali aggiustati, il numero dei disoccupati in Grecia si è attestato a 815.166 unità. Per quanto riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione è sceso al 33,8 per cento dal 38,9 per cento dello stesso mese del 2018. La disoccupazione in Grecia sta registrando un graduale calo, dopo aver raggiunto il livello record del 27,8 per cento nel settembre 2013. (Gra)