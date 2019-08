Business news: Repubblica Ceca, disoccupazione sale a 2,7 per cento a luglio

- Il tasso di disoccupazione in Repubblica Ceca sale a luglio al 2,7 per cento (+0,1 rispetto al mese di giugno). Lo ha annunciato il ministero del Lavoro, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il numero assoluto di disoccupati a luglio è di 205.120 persone, circa 9.400 in più rispetto al mese precedente. Il dato resta in ogni caso il più basso relativo al mese di luglio dal 1996 ad oggi. Il numero di posti di lavoro vacanti sale invece a 346.563. (Vap)