Business news: Albania, Banca centrale mantiene invariato tasso interesse Lek a quota 1 per cento

- La Banca centrale d'Albania ha deciso di mantenere invariato il tasso d'interesse della moneta locale, Lek, che si attesta quindi a quota dell'1 per cento, un suo minimo storico. Lo ha annunciato il governatore Gent Sejko a termine della mensile riunione del Consiglio di vigilanza della Banca centrale. Secondo Sejko, "il Consiglio ha giudicato che il raggiungimento degli obiettivi previsti a seconda di uno scenario base richiederà un'agevolata politica monetaria anche a medio termine, e quindi la sua normalizzazione sarà abbastanza graduale, ed in ogni caso non potrà essere avviata prima del secondo trimestre del 2020". Il governatore ella Banca centrale ha tuttavia precisato che ogni probabile mossa sarà soggetta agli ulteriori sviluppi macro economici. (Alt)