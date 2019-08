Business news: Serbia, ministro Lavoro Djordjevic con datori di lavoro su salario minimo

- Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali della Serbia, Zoran Djordjevic, è stato in questi giorni a colloquio con i rappresentanti dell'Unione nazionale dei datori di lavoro. Secondo quanto riporta la stampa locale, Djordjevic ha avuto una riunione con il presidente dell'associazione, Milos Nenezic, sul tema dell'aumento del salario minimo in Serbia. Il ministro ha commentato l'incontro definendolo "costruttivo" e aggiungendo che i datori di lavoro hanno presentato diverse proposte circa l'aumento del salario minimo nel 2020. Lo scorso 6 agosto il ministro Djordjevic e il ministro delle Finanze Sinisa Mali hanno avuto una riunione consultiva per discutere dello stesso tema. L'incontro ha preceduto l'avvio delle trattative con i sindacati e l'Unione dei datori di lavoro. Il ministro Mali ha ricordato che il salario minimo è stato aumentato del 18,6 per cento negli ultimi due anni. Il ministro Djordjevic ha confermato la volontà da parte delle istituzioni governative di trovare una soluzione di compromesso. (Seb)