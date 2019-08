Usa: Trump insiste, Fed deve tagliare di un punto i tassi d'interesse (2)

- “Come presidente, si potrebbe pensare che sia elettrizzato per il nostro dollaro molto forte. Non lo sono!", ha scritto ieri su Twitter. Trump ha affermato che l'alto livello dei tassi di interesse della Fed rispetto ad altri paesi stava mantenendo il dollaro troppo forte e questo rende più difficile la concorrenza per i produttori statunitensi. “L'alto livello dei tassi di interesse della Fed, rispetto ad altri paesi, mantiene alto il dollaro, rendendo più difficile per i nostri grandi produttori come Caterpillar, Boeing ... John Deere, le nostre case automobilistiche e altri, competere ad armi pari", ha spiegato. Tassi di interesse più bassi renderebbero le esportazioni Usa più competitive sui mercati mondiali aumentando i prezzi delle merci importate. (segue) (Was)