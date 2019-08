Usa: Trump insiste, Fed deve tagliare di un punto i tassi d'interesse (3)

- La scorsa settimana la Fed ha ridotto il suo tasso di riferimento di un quarto di punto, ma Trump spinge per ulteriori abbassamenti. Inoltre pochi giorni fa il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha formalmente dichiarato la Cina essere un "manipolatore di valuta" ai sensi della legge degli Stati Uniti perché la Banca popolare cinese ha lasciato svalutare lo yuan oltre i 7 dollari per la prima volta in oltre un decennio. Il dipartimento del Tesoro ha affermato che la Cina ha agito "per ottenere un ingiusto vantaggio competitiv (Was)