Canada: Ottawa elogia “grinta” canadesi detenuti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ha elogiato ieri 9 agosto due uomini canadesi detenuti in Cina per la loro "grinta" e "tenacia", mentre la disputa diplomatica tra i due paesi prosegue ormai da otto mesi. "Sono due canadesi coraggiosi che si trovano ad affrontare una situazione difficile senza colpa e si stanno comportando con incredibile grazia e tenacia", ha detto il ministro degli Esteri Chrystia Freeland ai giornalisti a Calgary. "Stanno mostrando vera grinta canadese, così come le loro famiglie per le quali questo è un calvario", ha detto.La Cina ha arrestato i due uomini d'affari canadesi, Michael Spavor e Michael Kovrig, un consigliere dell'International Crisis Group e un ex diplomatico, dopo che le autorità canadesi hanno arrestato l'alta dirigente di Huawei, Meng Wanzhou, il primo dicembre, su richiesta degli Usa. I pubblici ministeri statunitensi accusano Meng di transazioni con l'Iran in violazione delle sanzioni Usa. Meng, che è la figlia del fondatore di Huawei, ha dichiarato di essere innocente. Kovrig è stato arrestato con l'accusa di aver raccolto segreti di stato e Michael Spavor con l'accusa di aver rubato segreti e averli forniti illegalmente oltremare.(Res)