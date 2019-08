Business news: Polonia, disoccupazione stimata al 5,2 per cento a luglio

- Il tasso di disoccupazione stimato dal governo per il mese di luglio in Polonia è pari al 5,2 per cento e diminuisce dello 0,1 rispetto a giugno. E' quanto ha detto oggi il ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, Bozena Borys-Szopa, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Il dato di luglio di quest'anno è il più basso dal 1991 ad oggi. (Vap)