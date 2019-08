Business news: Albania, cresciuti del 60 per cento ricavi società con concessioni servizi nel settore della Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società che hanno ottenuto in concessione alcuni servizi nel settore sanitario albanese hanno aumentato del 60 per cento il loro guadagno. Secondo il portale albanese di informazione economica “Monitor.al”, nel 2018, l'ammontare del guadagno complessivo delle tre società, è salito a 3,2 milioni di euro, dal circa 2 milioni nell'anno precedente. La Saniservise, società che realizza la sterilizzazione degli strumenti chirurgici, è quella che ha realizzato il maggiore guadagno, circa 2,1 milioni di euro, quasi il triplo rispetto al 2017. La società 3p LifeLogistic, che ha avuto in concessione la realizzazione gratuita del check up annuo della popolazione, ha dichiarato invece un calo dei propri guadagni. (Alt)