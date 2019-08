Business news: Albania, presidente Meta respinge modifiche a legge su Partenariato pubblico privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha annunciato di aver respinto al parlamento le modifiche alla legge sul Partenariato pubblico privato, approvate lo scorso mese di luglio, secondo le quali non saranno più accettate le offerte avanzate dai privati, ad eccezione della realizzazione di tratte stradali di particolare importanza. Le modifiche avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal mese di luglio, ma su proposta dell'ex ministro delle Finanze Arben Ahmetaj, è stata indicata un'altra data, il prossimo primo ottobre. E' proprio questo rinvio che è stato contestato dal capo dello Stato poiché "compromette tutto il resto della normativa, creando uno spazio che rischia di produrre nuovamente conseguenze negative per scopi clientelistici", ha sostenuto Meta, ribadendo che il Partenariato pubblico privato "ha già creato danni all'economia". (Alt)