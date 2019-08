Brasile: scandalo Itaipù, Senato crea commissione per verificare illeciti su contratto (3)

- Secondo il senatore brasiliano Jaques Wagner che ha presentato la petizione per la creazione della sotto-commissione, è necessario per il Senato verificare il sospetto che si sia verificato un "tentativo di favorire illegalmente un'azienda brasiliana che opera nell'area dell'energia" a discapito del Paraguay. Nel proporre la creazione della sotto-commissione, il senatore Wagner ha affermato che "indipendentemente dai legittimi interessi del Brasile in tale rinegoziazione, si deve riconoscere che i risultati sono stati disastrosi". La sotto-commissione è composta da tre membri titolari e tre supplenti e dovrà presentare le proprie conclusioni entro 60 giorni. Durante questo periodo, i senatori andranno in Paraguay per raccogliere informazioni. (segue) (Brb)