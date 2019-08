Business news: ministero Sviluppo economico russo, inflazione annuale al 4,4-4,5 per cento ad agosto

- Il tasso di inflazione annuale in Russia scenderà al 4,4-4,5 per cento ad agosto, mentre la deflazione mensile raggiungerà circa lo 0,2 per cento. Lo ha riferito il ministero dello Sviluppo economico russo citando i dati del Servizio statistico federale che riportano un tasso annuale al 4,6 per cento a luglio, in calo dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente. "Una deflazione a livello mensile è possibile se i prezzi di frutta e verdura dovessero diminuire più rapidamente", ha riferito il ministero. (Rum)