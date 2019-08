Indo-Pacifico: funzionario dipartimento di Stato Usa in Mongolia, Birmania e Laos per favorire impegno economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli affari economici e commerciali, Manisha Singh, sarà in Mongolia, Myanmar e Laos nelle prossime due settimane per rafforzare l'impegno economico nella regione dell'Indo-pacifico. Lo riferisce il dipartimento di Stato in un comunicato stampa. "Singh si recherà in Mongolia, Birmania e Laos, dall'11 al 24 agosto. Il viaggio farà parte degli sforzi in corso dell'amministrazione Trump per migliorare l'impegno economico indo-pacifico", prosegue la nota. Dal 12 al 16 agosto, Singh incontrerà funzionari governativi e commerciali a Ulan Bator, Mongolia. Dal 16 al 21 agosto, il vicesegretario sarà a Rangoon, Myanmar, per una serie di incontri con funzionari governativi, e imprenditori per sostenere gli investimenti bilaterali. Infine, Singh sarà a Laos, il 21 agosto per una visita di tre giorni. (Was)