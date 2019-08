Fitch: rating Italia invariato BBB con outlook ancora in negativo

- L'agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato per l'Italia la valutazione BBB, con le previsioni sull'andamento del rating nel medio-lungo termine che restano negative. Lo ha reso noto oggi, 9 agosto, l'agenzia in una nota Fitch prevede per l'Italia un Pil in crescita quest'anno dello 0,1 per cento, rispetto allo 0,9 per cento del 2018. Sull'Italia pesano il debito, il Pil e l'incertezza politica, riassume Fitch che ipotizza non ci sarà alcuna clausola di salvaguardia dell'Iva, e un'aliquota "flat tax" del 15 per cento sotto i redditi annui inferiori a 50 mila euro. Secondo l’agenzia statunitense ci sono "rischi negativi per le prospettive di bilancio qualora un futuro governo decidesse di disimpegnarsi dalle regole di bilancio dell'Ue ed essere più disponibile a rischiare una maggiore instabilità dei mercati finanziari". Il precedente giudizio dell’agenzia risale al 22 febbraio scorso, quando aveva confermato il rating BBB, con outlook negativo. (Res)