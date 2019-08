Usa-Cina: Trump, non siamo pronti per un accordo commerciale

- Gli Stati Uniti continuano a tenere aperto il dialogo con la Cina ma al momento non sono pronti a concludere un accordo commerciale. Lo ha dichiarato oggi, 9 agosto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un incontro con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il presidente ha indicato anche che il prossimo round di colloqui potrebbe non aver luogo come previsto all'inizio di settembre, sollevando nuovi dubbi sul futuro dei negoziati e alimentando l'incertezza a Wall Street. "Non siamo pronti a fare un accordo, ma vedremo cosa succede", ha detto. "Vedremo se confermeremo o meno il nostro incontro a settembre", ha aggiunto. Trump ha anche affermato che l'amministrazione intende non concedere licenze alle società statunitensi per riprendere alcuni tipi di rapporti commerciali con il gigante cinese delle telecomunicazioni, Huawei, inserita in una lista nera del dipartimento di Commercio. Secondo fonti del quotidiano statunitense “Politico”, gli Stati Uniti potrebbero allentare la morsa contro Huawei solo se la Cina accettasse di riprendere gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi. (segue) (Was)