Brasile: scandalo Itaipù, Senato crea commissione per verificare illeciti su contratto (2)

- Appena il nuovo accordo è stato reso pubblico, lo scorso 31 luglio, il ministro degli Esteri paraguaiano, Luis Castiglioni, il presidente della compagnia elettrica statale paraguaiana (Ande) Pedro Ferreira, e alcuni altri funzionari si erano dimessi. L'opposizione al presidente aveva invece formalizzato una richiesta di impeachment per il presidente Mario Abdo Benitez. Per tutelare il presidente paraguaiano, il governo brasiliano aveva deciso di sospendere l'accordo. La sospensione non ha però placato le polemiche sia in Brasile che in Paraguay. (segue) (Brb)