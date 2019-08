Brasile: scandalo Itaipù, Senato crea commissione per verificare illeciti su contratto (4)

- Sul versante paraguaiano, l'opposizione al governo del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha annunciato che avvierà comunque la procedura di messa in stato d'accuso contro il capo di Stato. Mario Abdo Benitez. "L'opposizione ritiene necessario promuovere un giudizio politico contro il presidente e il vicepresidente per tradimento alla Patria" ha affermato il leader della principale coalizione della minoranza, Efrain Alegre, al termine di una riunione con rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari. L'iniziativa, secondo quanto riporta il quotidiano "Ultima Hora" ripreso dai media brasiliani, disporrebbe dei voti necessari per approvare l'allontanamento del capo dello stato, grazie all'appoggio di una corrente dello stesso "Partido Colorado" a cui appartiene il presidente. Si tratta del gruppo parlamentare che fa capo all'ex presidente Horacio Cartes, predecessore di Abdo, che non ha mai digerito il fatto di essere stato scalzato dal potere e dalla conduzione del partito. (segue) (Brb)