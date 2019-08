Usa: Trump insiste, Fed deve tagliare di un punto i tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto nuovamente alla Federal Reserve (Fed) di ridurre i tassi di interesse di un punto percentuale, affermando che l'economia della nazione è stata "ammanettata" dalla politica monetaria della Banca centrale statunitense. E' la seconda volta in due giorni che Trump si rivolge alla Fed, insistendo sulla necessità di un ulteriore taglio in modo da aiutare le compagnie statunitensi. Trump ha ribadito che un forte dollaro sta danneggiando i produttori statunitensi e che serve abbassare il valore della valuta statunitense rispetto a quelle estere. (segue) (Was)