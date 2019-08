Brasile: Eduardo Bolsonaro, "se indicato sarò l'ambasciatore più sotto osservazione del mondo"

- Eduardo Bolsonaro, deputato e presidente della commissione Esteri della Camera, nonché figlio del presidente della Repubblica Jair Bolsonaro ha dichiarato che se il Senato dovesse approvare la sua nomina ad ambasciatore negli Stati Uniti sarebbe quello "più sotto osservazione del mondo". "Qualunque sia la risposta del Senato, la accetterò", ha dichiarato Bolsonaro all'uscita dell'incontro con il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo. "Se sarà positiva andrò negli Stati Uniti conoscendone la responsabilità, altrimenti, continuerò il mio lavoro al Congresso Nazionale" ha detto Eduardo Bolsonaro. Il commento di Bolsonaro è arrivato poche ore dopo la conferma del gradimento formale per la sua nomina come ambasciatore a Washington da parte del governo degli Stati Uniti. Lo confermano il ministero degli Esteri e la segreteria della presidenza per gli affari internazionali in comunicazioni citate dai media locali. (segue) (Brb)