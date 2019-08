Tav: 28 fogli di via per azioni violente durante le manifestazioni al cantiere della Torino-Lione

- Questa mattina, venerdì 9 agosto, il questore di Torino ha firmato i fogli di via per 28 attivisti no Tav denunciati dalla Digos per le azioni violente durante le manifestazioni al cantiere della Torino-Lione mentre si svolgeva il "Festival dell'Alta Felicità". Questi ultimi provvedimenti preventivi sono stati emessi a seguito del blocco stradale effettuato lo scorso 26 giugno in via dell'Avanà, nel comune di Chiomonte, per il quale sono stati denunciati 28 militanti, tra cui i leader del centro sociale Askatasuna. Sono in corso indagini della Digos per individuare gli altri responsabili dei gravi episodi d'intemperanza che si sono verificati a fine luglio e sono al vaglio ulteriori fogli di via nei confronti di militanti antagonisti provenienti da altri contesti territoriali che, in quelle giornate, hanno partecipato agli episodi di violenza. (Rpi)