Algeria: minacciava di far esplodere ministero Interno francese, arrestato a Ghardaia

- Un individuo è stato arrestato dalla polizia algerina nella provincia di Ghardaia, nel centro-sud del paese, per aver minacciato su internet di far saltare in aria la sede del ministero dell’Interno francese. Lo riferiscono i media algerini. L’uomo, in particolare, aveva hackerato il sito web del dicastero francese dichiarando l’intento di far esplodere 200 ordigni all’interno dell’edificio nel caso in cui dovessero continuare i “maltrattamenti nei confronti dei migranti algerini”. Le autorità francesi hanno contattato le controparti algerine per intervenire. Queste ultime hanno avviato un’indagine e individuato il responsabile in collaborazione con la magistratura. L’abitazione dell’algerino è stata perquisita e tutte le apparecchiature elettroniche sono state sequestrate. L’uomo sarà incriminato per reati legati al terrorismo. (Ala)