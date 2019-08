Rifiuti Roma: Valeriani, serve impegno concreto di Ama e Campidoglio

- "Non è corretto chiedere la proroga dell'ordinanza regionale quasi due mesi prima che scada. Il provvedimento ha funzionato e in poche settimane la situazione è tornata alla normalità in tutta la città, ma questa condizione straordinaria non può diventare permanente. Non si può infatti reclamare la proroga dell'ordinanza senza che ci sia un contestuale impegno del Campidoglio e di Ama nella realizzazione di soluzioni durature per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Lo comunica in una nota l'assessore regionale si Rifiuti, Massimiliano Valeriani. (segue) (Com)