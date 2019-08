Rifiuti Roma: Valeriani, serve impegno concreto di Ama e Campidoglio (2)

- "Non è ancora chiaro infatti - aggiunge - se verranno individuati impianti in altre regioni italiane, mentre è certamente tramontata la possibilità di conferire i rifiuti in paesi esteri: una strada indicata dall'Amministrazione comunale e dai vertici dell'azienda capitolina per affrontare il problema dei rifiuti nel breve e medio periodo. Roma, inoltre, non ha ancora presentato alcun progetto per dotarsi di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e diventare autosufficiente nel sistema del ciclo dei rifiuti. Un obiettivo presente all'interno del Piano rifiuti approvato dall'Amministrazione Zingaretti, che prevede anche un contributo economico per la realizzazione di centri di lavorazione dei rifiuti da parte dei Comuni. La Regione ha sempre garantito collaborazione e sostegno verso le richieste avanzate da Ama, ma è fondamentale un impegno diretto dell'azienda e del Campidoglio per affrontare con serietà e concretezza la sfida dei rifiuti". (Com)