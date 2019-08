Rifiuti Roma: Caudo, al via procedura di revoca Aia da parte della Regione. Bene, altro passo nella direzione giusta

- "Il 2 agosto come ci ha comunicato oggi l'assessore Massimiliano Valeriani ha avuto avvio la procedura di revoca dell'Aia che avrà termine entro 30 giorni. Bene, è una notizia importante non solo per il Municipio ma per la città tutta ed è un ulteriore passo nella direzione giusta che porterà alla bonifica e alla riconversione di quel sito, dove troppo a lungo è stato un impianto che non avrebbe mai dovuto esserci. Ma non intendiamo adagiarci sugli allori". Così, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del III Municipio. "Lavoreremo - aggiunge - perché si completi il percorso di rigenerazione ambientale del sito del tmb salario e perché siano garantiti non solo la chiusura definitiva dell'impianto ma anche la bonifica dell'area". "È ancora forte il ricordo, giusto un anno fa, della scoperta di un treno colmo di 750 tonnellate di rifiuti, parcheggiato per mesi sotto le finestre delle case delle persone senza che Ama informasse la città. Ci interessa poco guardare indietro, lo facciamo solo per quanti credono che le cose accadano da sole. Guardiamo avanti, piuttosto, ma con cognizione di causa e lungimiranza, lo dobbiamo ai tanti cittadini che hanno per anni subito i miasmi provenienti da quell'impianto", conclude Caudo. (Com)