Il meteo domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 10 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400 metri. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.In Piemonte, si rinforza velocemente il promontorio anticiclonico mediterraneo, associato ad una massa d'aria molto calda in risalita dal Nord-Africa. Giornata soleggiata su Piemonte, Liguria e Vd'A, seppur con qualche annuvolamento irregolare ad inizio giornata sulle pianure piemontesi, in Liguria e sulle Alpi settentrionali, lambite da aria più umida dai quadranti occidentali. Clima caldo e con afa in aumento, temperature diurne diffusamente sui 32-34°C in Valpadana. Non oltre i 28-29°C in Liguria ma con afa molto elevata. Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo. (Rpi)