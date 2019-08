Governo: Biancofiore (FI), Mattarella incarichi Salvini se Conte sarà sfiduciato, non serve nuovo voto

- "Se il presidente del consiglio Conte verrà sfiduciato, il presidente Mattarella incarichi Salvini che è già maggioranza relativa in Parlamento oltre che nel Paese". Così Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice del Trentino Alto Adige. "Salvini - afferma Biancofiore - può infatti contare sull'interezza dei gruppi di centrodestra, certamente del misto e delle autonomie, ma anche della gran parte dei grillini che hanno votato convinti i suoi provvedimenti. Non serve sottoporre gli italiani a nuove elezioni prestando il fianco alle solite speculazioni internazionali, al giochino degli spread e delle borse, hanno già scelto di affidarsi a Salvini. Ora spetta alla presidenza della Repubblica riconoscerlo con un chiaro mandato che non allontani ulteriormente il palazzo dalla volontà popolare. Il nuovo governo dell'Italia potrebbe entrare in vigore già a Ferragosto", conclude Michaela Biancofiore. (Com)