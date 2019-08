Governo: Brunetta (FI), no manovre Palazzo e accordo centrodestra prima voto come propone Berlusconi

- Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economia del partito, si dice "perfettamente d'accordo con il presidente Berlusconi: no manovre di Palazzo e accordo di centrodestra prima del voto". In una nota, Brunetta scrive: "Occorre sottoscrivere un accordo tra tutte le forze politiche che si riconoscono nel programma di centrodestra. Pari dignità per tutti. Ma questo deve essere definito prima del voto di sfiducia a Conte previsto al Senato e voluto dalla Lega. E con un sorriso, davanti a un notaio, così come aveva chiesto Salvini prima delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con questo tipo di strategia non solo il centrodestra unito vince ma convince anche l'Europa e i mercati, evitando al nostro Paese - conclude l'esponente azzurro - mesi di insopportabile crisi economica e finanziaria". (Rin)