Export: Centinaio, ottimi risultati formaggi italiani in Usa, siamo sulla buona strada

- "Il formaggio made in Italy sta ottenendo ottimi risultati in Usa. Siamo sulla buona strada. Dobbiamo andare avanti così". E' il commento su Twitter del ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio (Lega) alla notizia relativa ai dati della Dogana statunitense che registra la crescita dell’export in Usa dei formaggi italiani. (Rin)