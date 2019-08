Ambiente: Ingv, cambiamenti clima, movimenti suolo e aumento livello del mare, gli scenari attesi a Lipari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) partecipa alla campagna di comunicazione sulle isole Eolie promossa da Blue Marine Foundation (Blue) e dall'Aeolian Islands Preservation Fund (Aipf) per richiamare l'attenzione sugli effetti dell'aumento del livello marino sulle coste causato da cambiamenti climatici, movimenti tettonici e attività vulcanica. La campagna informativa ProteggiLeEolie è volta a far conoscere il mare eoliano e a sensibilizzare i cittadini alla protezione dell'ambiente marino, della biodiversità e delle coste di questo arcipelago che è patrimonio dell'Unesco dal 2000. L'Ingv, oltre al monitoraggio sismico e vulcanico delle isole Eolie, si dedica allo studio degli effetti dell'aumento del livello marino lungo le coste, anche attraverso progetti multidisciplinari finanziati dall'Unione europea come SaveMedCoasts, recentemente concluso. La combinazione di fenomeni quali l'aumento del livello del mare, indotto dal riscaldamento climatico globale, e la subsidenza connessa all'intensa attività sismica e vulcanica tipica di quest'angolo del Mediterraneo ha come conseguenza ultima il rapido arretramento delle coste dell'arcipelago. (segue) (Com)