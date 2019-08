Ambiente: Ingv, cambiamenti clima, movimenti suolo e aumento livello del mare, gli scenari attesi a Lipari (2)

- "Campagne informative come ProteggiLeEolie rappresentano occasioni importanti per comunicare alla popolazione cosa sta avvenendo", spiega Marco Anzidei, ricercatore dell'Ingv e coordinatore del progetto SaveMedCoasts che ha svolto parte delle attività proprio a Lipari. Chiari segnali del fenomeno di arretramento delle coste sono evidenziati, oltre che dal continuo restringimento della fascia costiera, anche da opere marittime di epoca romana come il porto Sottomonastero di Lipari e la banchina di approdo di Basiluzzo, oggi sommersi rispettivamente alle profondità di circa 9 e 3 metri. Da rilievi oceanografici, analisi geofisiche e osservazioni geo-archeologiche di questi manufatti è stato possibile stabilire che a Sottomonastero la linea di costa di epoca romana si trova oggi a circa 12 metri di profondità, mentre a Basiluzzo giace a circa 4,5 metri sotto il livello del mare. Tali differenze di profondità sono dovute alla variabilità dell'attività tettonica e vulcanica che ha agito nel tempo e nello spazio in modo diverso a seconda dei luoghi. (segue) (Com)