Ambiente: Ingv, cambiamenti clima, movimenti suolo e aumento livello del mare, gli scenari attesi a Lipari (3)

- A differenza del porto Sottomonastero, non osservabile direttamente a causa del traffico marittimo portuale che ne impedisce la visita per motivi di sicurezza, il sito di Basiluzzo è facilmente visibile dalla superficie e visitabile sott'acqua. Questi due siti, oltre a essere di estremo interesse archeologico, mostrano come le coste delle isole Eolie siano fortemente cambiate nel corso degli ultimi due millenni, e in particolare negli ultimi anni. "Le Eolie si trovano in una zona del Mediterraneo molto attiva dal punto di vista geologico", continua Anzidei. "I cambiamenti climatici e i movimenti del suolo legati ai movimenti della crosta terrestre sono la causa principale dell'aumento del livello marino. Il fenomeno sta causando l'accelerazione dell'erosione costiera e alcune spiagge di Lipari, come quella di Baia Portinenti, sono già sparite". (segue) (Com)