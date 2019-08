Ambiente: Ingv, cambiamenti clima, movimenti suolo e aumento livello del mare, gli scenari attesi a Lipari (4)

- Se le proiezioni stimate dall'International Panel on Climate Change (Ipcc) indicano un aumento del livello del mare fino a circa 1 metro su scala globale entro il 2100, alle Eolie - e a Lipari in particolare - a causa della subsidenza l'aumento atteso per la fine del secolo potrà raggiungere anche 1,6 metri. "Conoscere il fenomeno in atto permette di definire scenari in grado di descrivere l'avanzamento del mare sulle coste, fornendo informazioni indispensabili ai decisori politici per adottare misure adeguate a mitigare le potenziali perdite socio-economiche e ambientali. La sfida è quindi quella di continuare a proteggere le attività umane, l'economia e l'ambiente costiero delle Eolie al fine di preservare questo nostro splendido arcipelago", conclude Marco Anzidei. (Com)