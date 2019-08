Usa: confessa il killer della strage di El Paso, presi di mira gli ispanici

- Il killer della sparatoria di El Paso, in Texas, avvenuta sabato scorso, ha ammesso alle autorità di essere il responsabile dell'attacco che ha ucciso 22 persone, e di aver preso di mira intenzionalmente gli ispanici. Il 21enne Patrick Crusius ha ammesso agli investigatori di aver sparato in un centro commerciale Walmart a El Paso e di voler colpire i messicani, in "risposta all'invasione ispanica del Texas". "L'imputato ha dichiarato (che) una volta all'interno del negozio, ha aperto il fuoco usando il suo AK-47 sparando a più vittime innocenti", si legge in una dichiarazione giurata ripresa dal quotidiano “Washington Post”. Crusius, che ha anche ferito 24 persone durante l'attacco, è stato arrestato il giorno dell'attacco, arrendendosi a un agente di polizia in un incrocio poco lontano dal negozio. La procura chiederà per lui la pena di morte.(Was)