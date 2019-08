Usa: Trump ottimista su possibile riforma armi nonostante resistenza lobby Nra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso oggi, 9 agosto, ottimismo sulla possibilità che il Congresso passi una riforma delle armi che preveda più controlli e restrizioni, nonostante la forte opposizione della National rifle association (Nra), potente lobby delle armi. Trump ha dichiarato di aver parlato in questi giorni con i funzionari dell'Nra, garantendo che i loro interessi verranno "pienamente rappresentati e rispettati" durante i negoziati sulla legislazione per l'acquisto e detenzione di armi da fuoco. Il tema delle armi è tornato prepotentemente nel dibattito politico statunitense in seguito alle due sparatorie di massa avvenute lo scorso fine settimana. Trump ha affermato che la resistenza della potente lobby non rallenterà la sua spinta a "fare qualcosa di veramente buono" per frenare la violenza armata negli Stati Uniti. (segue) (Was)