Cile: governo annuncia proposta riduzione orario di lavoro a 41 ore settimanali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Sebastian Pinera ha annunciato che presenterà la prossima settimana un progetto legge per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dalle attuali 45 a 41 ore. Il progetto verrà incorporato a quello già presentato lo scorso maggio sulla flessibilità dell'orario di lavoro. L'iniziativa del governo succede a quella del parlamentare dell'opposizione Camila Vallejo (Partito Comunista), che aveva presentato questa settimana un proprio testo. Già passato al vaglio della commissione lavoro della Camera, il progetto di Vallejo prevede la riduzione da 45 a 40 ore della settimana lavorativa. Il presidente Pinera aveva definito la proposta dell'opposizione come "incostituzionale", ma a fronte di una sua possibile approvazione in parlamento e della sua buona accettazione da parte dell'opinione pubblica avrebbe deciso, sostiene la stampa locale, di passare al contrattacco con una proposta propria. (segue) (Abu)